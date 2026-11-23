أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن التي وثّقت الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بمثابة شهادة مهمة واعتراف دولي من داخل دوائر صنع القرار في واشنطن وأهم عنصر فيها وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، الذي أكد أن موقف مصر كان واضحًا وثابتًا منذ اللحظة الأولى بعدم قبولها أن تكون طرفًا في أي عملية تهجير قسري.

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن هذه الشهادة التي أدلى بها بايدن في مذكراته، تمثل ردًا عمليًا على كل من حاولوا التشكيك في الدور المصري أو الانتقاص منه أو تشويهه بإدعاءات كاذبة في هذا الشأن، فالمذكرات تكشف أن الرئيس الأمريكي نفسه كان يدرك مسبقًا معارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي مقترح يسمح بعبور سكان القطاع إلى الأراضي المصرية، وهو ما يعكس أن الرفض المصري كان معلنًا وقاطعًا، وليس موقفًا متغيرًا أو قابلًا للمساومة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف تجلّت في التمسك بالثوابت الوطنية والقومية، إذ تعاملت الدولة المصرية مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة وحقوقًا غير قابلة للتصفية، وليست ورقة للمساومة أو الضغط، ومن ثم فإن رفض تحويل الحرب إلى وسيلة لإخلاء الأرض من أصحابها كان موقفًا يحمي الحقوق الفلسطينية والأمن القومي المصري في آن واحد، مشيرًا إلى أن اعتراف بايدن بأن إسرائيل تجاوزت حدود الرد العسكري، وأن عملياتها لم تتسم بالحذر الكافي لتجنب سقوط المدنيين، يعزز صحة التحذيرات المصرية المتكررة من خطورة التصعيد وتوسع رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد النائب حازم الجندي على أن هذه الشهادة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القاهرة كانت تتحدث بمنطق الحكمة والمسؤولية، وليس بمنطق المزايدة، داعيًا إلى استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب، وإغاثة سكان القطاع، والدفع نحو حل عادل يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدًا أن شهادة بايدن ينبغي أن تُسكت أصوات التشكيك.