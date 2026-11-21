كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مثيرة بشأن ما أورده جو بايدن في مذكراته حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق تحدث عن عزمه إبلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطة لتهجير الفلسطينيين، مع التعويل على موافقة مصر على المقترح لإنهاء القضية الفلسطينية بصورة نهائية.

في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر

وقال موسى إن هذا الطرح يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، موضحًا أن موقف القاهرة كان حاسمًا منذ الأيام الأولى للأزمة، برفض نقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.

وشدد على أن الرئيس السيسي أعلن موقفًا واضحًا برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر لم تقبل أن يكون الحل على حساب أراضيها أو حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الموقف سيظل علامة فارقة في تاريخ التعامل المصري مع القضية الفلسطينية.