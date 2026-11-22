ذكر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مذكراته الرئاسية الجديدة، أن مصر رفضت فتح حدودها أمام الفلسطينيين؛ خشية أن تُعتبر متواطئة في التهجير القسري لهم.

وأشار بايدن إلى أنه كان يأمل في التوجه إلى عمّان لعقد لقاءات مع قادة الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر، لمناقشة الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن زيارة عمّان أُلغيت بعد تعرض أحد المستشفيات في غزة لضربة -وُجّهت فيها اتهامات خاطئة لإسرائيل مما أثار موجة من الغضب الدولي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة استمر أكثر من 24 شهرا بين أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية في شتى القطاعات بغزة.

ويعاني قطاع غزة من أزمات إنسانية متلاحقة جراء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الرافضة لتطبيق اتفاق ترامب للسلام الموقع في شرم الشيخ في أكتوبر 2025 الذي أنهى العدوان، إلا أن جيش الاحتلال عاد إلى شن غارات جوية واستهداف الفلسطينيين في غزة.