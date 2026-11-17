أثار تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الأوضاع السياسية في أوكرانيا، وما تضمنه من انتقادات حادة لنظام كييف ونفوذ رجال الأعمال الأثرياء، اهتمامًا واسعًا، في ظل استمرار الجدل حول ملفات الفساد وتأثير أصحاب الثروات والنفوذ في مؤسسات الدولة الأوكرانية.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن بايدن وصف نظام كييف بأنه «فاسد وعفن»، مشيرة إلى اتهامه الأوليغارشيين، وهم أصحاب الثروات والنفوذ الاقتصادي والسياسي، بشراء الإفلات من الملاحقة القضائية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من سياق التصريح أو توقيته أو صحة نسبته إليه.

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات التي واجهت الدولة الأوكرانية خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية، وتأثير كبار رجال الأعمال في صناعة القرار، فضلًا عن التحديات المرتبطة باستقلال المؤسسات القضائية ومكافحة الفساد.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المواقف السابقة لبايدن نفسه، إذ سبق أن انتقد، خلال توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي، نفوذ الأوليغارشية والفساد في أوكرانيا.

ففي ديسمبر 2015، وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوكراني، دعا إلى إخضاع أصحاب الثروات والنفوذ للقانون، مؤكدًا ضرورة محاسبتهم عبر المؤسسات القضائية، وعدم السماح لهم بالتأثير على القضاة أو التهرب من الضرائب.

كما شدد آنذاك على أن الفساد يستنزف موارد المواطنين ويعرقل النمو الاقتصادي ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.