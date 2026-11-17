يشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاحتفالية المقرر إقامتها غداً ١٨ نوفمبر الجاري في واشنطن، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ تقديرها لقرار الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، والذي يأتي تقديراً للإسهامات التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة. كما تثمن مصر هذا التكريم، والذي يمثل سابقة تاريخية.

ويعكس هذا التكريم تقديراً لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه، منذ التوصل لاتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨ وحتى التوصل الي اتفاق شرم الشيخ في اكتوبر 2٠٢٥ بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس ترامب وعدد كبير من رؤساء وقادة دول المنطقة والعالم.