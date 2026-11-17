تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمهمة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، وسط ترقب جماهيري كبير لعدد من المباريات المرتقبة.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، إلى جانب المواجهة العربية التي تجمع بين تونس وليبيا، ولقاء الجزائر أمام توجو، ومباراة المغرب ضد النيجر.

كما تشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية، أبرزها مباراة الدنمارك والنرويج، بالإضافة إلى لقاء ويلز والبرتغال، في ظل سعي المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية وإنهاء مشوارها بأفضل صورة ممكنة.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

* الدنمارك ضد النرويج – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 3.

* ويلز ضد البرتغال – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 2.

* البوسنة والهرسك ضد رومانيا – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 8.

* المجر ضد أيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 6.

* بولندا ضد السويد – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 9.

* أيرلندا ضد كوسوفو – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports XTRA 3.

* أوكرانيا ضد جورجيا – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

* ليسوتو ضد الجابون – الساعة 3 مساءً – beIN Sports XTRA 1.

* جنوب السودان ضد أنجولا – الساعة 3 مساءً – beIN Sports HD 3.

* إثيوبيا ضد موزمبيق – الساعة 3 مساءً – beIN Sports XTRA 3.

* تنزانيا ضد نيجيريا – الساعة 3 مساءً – beIN Sports HD 2.

* مالاوي ضد مصر – الساعة 3 مساءً – beIN Sports HD 1.

* بوروندي ضد زامبيا – الساعة 3 مساءً – beIN Sports XTRA 2.

* سيراليون ضد الكونغو الديمقراطية – الساعة 6 مساءً – beIN Sports XTRA 1.

* غينيا بيساو ضد مدغشقر – الساعة 6 مساءً – beIN Sports XTRA 2.

* ليبيا ضد تونس – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 1.

* جامبيا ضد كوت ديفوار – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 3.

* توجو ضد الجزائر – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 2.

* كينيا ضد جنوب أفريقيا – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 4.

* رواندا ضد مالي – الساعة 9 مساءً – beIN Sports XTRA 1.

* ليبيريا ضد كاب فيردي – الساعة 9 مساءً – beIN Sports XTRA 2.

* موريتانيا ضد بوركينا فاسو – الساعة 9 مساءً – beIN Sports HD 4.

* بوتسوانا ضد أوغندا – الساعة 9 مساءً – beIN Sports XTRA 5.

* الكونغو ضد جزر القمر – الساعة 9 مساءً – beIN Sports XTRA 4.

* النيجر ضد المغرب – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1.

أبرز مباريات اليوم

وتحظى مواجهة مصر ومالاوي باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل أهمية المباراة ضمن ختام مشوار التصفيات، بينما ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهات تونس وليبيا، والجزائر وتوجو، والمغرب والنيجر، في يوم كروي حافل بالمباريات القوية