أكد عادل الغول، مدير مركز باريس للدراسات الأمنية، أن المبررات التي ساقها وزير النقل الأمريكي بشأن تعطل الملاحة الجوية في الولايات المتحدة «غير منطقية وغير واقعية»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم، وتعمل على تحديثها بصورة متواصلة، وهو ما يجعل تفسير الأزمة بوجود مشكلة في تحديث نظام «ويندوز» وعدم القدرة على الربط بين الأنظمة القديمة والحديثة «غير كافٍ» لتفسير ما حدث.

وأوضح «الغول»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المشكلة التقنية المتعلقة بالأنظمة القديمة قد تكون جزءًا من أسباب الأزمة، لكنها ليست السبب الرئيسي وراء تعطل الملاحة الجوية الأمريكية، معتبرًا أن ما يشهده العالم حاليًا، وما تعرضت له مطارات في دول أوروبية من هجمات سيبرانية، إلى جانب المشكلات المرتبطة بأنظمة التبريد وغيرها، يفتح المجال أمام احتمالات أخرى بشأن أسباب الأزمة.

وأضاف أن هناك أيادٍ تقف وراء ما حدث، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد وجود صلة بين أزمة الطيران الأمريكي وما تعرضت له شركة «إنفيديا» المتخصصة في صناعة الشرائح والرقائق الإلكترونية، من سرقة ما يقارب 240 ألف شريحة، ونقلها بواسطة جاسوس صيني إلى أجهزة الاستخبارات الصينية.

وشدد على أن ما حدث داخل شركة «إنفيديا» فضيحة بكل معنى الكلمة وهزيمة كبيرة للولايات المتحدة في مجال الاستخبارات، مؤكدًا أن أجهزة الاستخبارات الصينية تمكنت من التغلغل إلى واحدة من أهم الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الشرائح والرقائق الإلكترونية، والاستيلاء على هذا العدد الهائل منها.