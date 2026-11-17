أكدت الصحفية أمل مجدي، المتخصصة في شئون الطاقة أن ‎ربط حقل "مينا غرب" بالإنتاج بعد 3 سنوات فقط من اكتشافه في أكتوبر 2023 إنجازاً تشغيلياً قياسياً بمعايير صناعة الغاز البحرية في المياه العميقة، وخطوة مهمة لدعم استقرار الإمدادات في السوق المصرية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية أمنية الخولي عبر قناة إكسترا لايف ‎أن المدة المعتادة لتطوير الاكتشافات البحرية عالمياً بين 5 و7 سنوات، مما يجعل إتمام المشروع في 3 سنوات (ومنذ قرار الاستثمار النهائي في يونيو 2025 حتى بدء الإنتاج في نوفمبر 2026 في أقل من عام ونصف) مؤشراً على كفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الشركة العالمية اعتمدت على ربط الحقل بشبكة خطوط أنابيب مشروع "غرب الدلتا العميق" عبر خط قصير بطول 7 كيلومترات فقط لنقل الغاز إلى مجمع البرلس للمعالجة.

ونوهت أن هذه الاستراتيجية وفّرت سنوات من الأعمال الإنشائية وتكاليف ضخمة لبناء محطات معالجة جديدة بالإضافة إلى التنسيق والتوافق بين شركة "شل" (صاحبة حصة 60%) وشريكتها "كوفبيك" الكويتية (40%) مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "إيجاس" في تسريع إجراءات الموافقات والتعاقد على المعدات طويلة الأجل مبكراً.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بالإضافة إلى نحو 1,900 برميل من المتكثفات، مما يضخ كميات جديدة مباشرة في الشبكة القومية للغاز.