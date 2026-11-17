تحدث حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن بداية مشوار علي ماهر في قيادة المنتخب الوطني، معبرًا عن إعجابه بالمظهر الفني الذي ظهر به الفراعنة خلال الفترة الأولى تحت قيادته، كما كشف رأيه في قرار رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.

حسام غالي: علي ماهر وضع بصمته في 4 أيام

أكد حسام غالي أن بداية علي ماهر مع منتخب مصر جاءت موفقة، مشيرًا إلى نجاح المدير الفني في إحداث تغيير واضح في شكل وأداء المنتخب رغم قصر فترة توليه المسؤولية.

وقال غالي، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن علي ماهر نجح في وضع بصمة فنية خلال أربعة أيام فقط، وهو ما يعتبره أمرًا إيجابيًا، خاصة أن اللاعبين ظهروا بطريقة لعب مختلفة ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف أنه يتمنى التوفيق لعلي ماهر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد ويبذل مجهودًا كبيرًا، وسبق له تحقيق نجاحات مع الأندية التي تولى تدريبها.

حسام غالي يكشف رأيه في رحيل حسام حسن

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى رحيل حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر، مؤكدًا احترامه الكبير للثنائي، ومشيرًا إلى أن الجهاز الفني السابق نجح في خلق حالة من الانتماء لدى الجماهير، خاصة الأطفال الصغار.

وأوضح أن أحداث مباراة مصر والأرجنتين وما صاحبها من شعور بالظلم والقهر جعلت بعض الأطفال يرتبطون بالمنتخب الوطني ويشجعونه بحماس أكبر، معتبرًا ذلك أحد النجاحات التي تُحسب لحسام حسن.

وكشف غالي أنه كان يتوقع رحيل حسام حسن، ليس بسبب أزمته مع محمد صلاح أو طريقة خروجه من الملعب، ولكن نتيجة بعض التصرفات المتعلقة بظهوره خارج الملعب وحياته الشخصية، مؤكدًا أن المدير الفني للمنتخب يجب أن يحافظ على صورته أمام الجماهير.

طلب توضيح أسباب إقالة حسام حسن

وشدد حسام غالي على أنه لو كان صاحب قرار المسؤولية لاتخذ القرار نفسه برحيل الجهاز الفني، لكنه طالب المسؤولين بالخروج لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إقالة حسام حسن، خاصة أنه مدرب حقق إنجازًا في كأس العالم، وتم تجديد الثقة فيه بعد البطولة.

حسام غالي يدعم أحقية أحمد فتحي في شارة القيادة

وفي ختام تصريحاته، علق غالي على أزمة شارة القيادة السابقة بين محمد صلاح وأحمد فتحي، مؤكدًا أن العرف داخل منتخب مصر يمنح الشارة للاعب الأقدم.

وأشار إلى أن أحمد فتحي لاعب كبير وصاحب تاريخ مميز مع المنتخبات الوطنية، وكان يستحق حمل شارة القيادة، خاصة أنه لاعب ملتزم ويتمتع بعلاقة جيدة مع زملائه والجماهير.