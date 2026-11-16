وصلوا للكنز.. القبض على شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية بالدقهلية| صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والدقهلية") بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وضُبط بحوزتهما (3391) قطعة أثرية متنوعة ، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بالدقهلية، وحيازتهما لها بقصد الإتجار.. وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.