سقوط المتهمين بسرقة تروسيكل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص يستقلون مركبة تروسيكل بسرقة مركبة تروسيكل حال توقفها أمام أحد المنازل بالمنوفية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد (مالكة مركبة التروسيكل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء) وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 3 / الجارى قام شخصين يستقلان مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بسرقة المركبة ملكها حال توقفها أمام منزلها بدائرة المركز .



أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطل ، سائق "لهما معلومات جنائية – الثانى محبوس حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا الجنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وأمكن ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثانى.. وتم بإرشاده ضبط (المركبة المستولى عليها - المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.