شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع طارق علاء وموقف محمد هاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع طارق علاء، ظهير نادي زد ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، كما تطرق إلى موقف القلعة الحمراء من تجديد عقد محمد هاني.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن أنباء قوية ترددت أمس بشأن تفاوض الأهلي مع طارق علاء، موضحًا أن هذه المعلومات جاءت من داخل نادي زد.

وأضاف شوبير أن مصدرًا مهمًا داخل النادي الأهلي نفى صحة هذه الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء متمسكة باستمرار محمد هاني، ولديها أمل كبير في التوصل إلى اتفاق معه بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي يرغب في إنهاء ملف التجديد وفقًا للضوابط والسياسة المالية المعمول بها داخل النادي، مع صعوبة تغيير نظام التعاقدات، خاصة أن الإدارة سبق أن تعاقدت مع لاعبين وفقًا لهذه السياسة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على تمسك الأهلي بمحمد هاني، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق.