قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.. قمة الأهلي وبيراميدز والزمالك والجونة الأبرز
مفاجآت في جدول كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة ومواجهات نارية تنتظر الأندية
غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة
زيادة عوائد الامتحانات وتطوير 8 جامعات وتعيين 34 ألف أكاديمي.. تفاصيل خطة "التعليم العالي" لدعم المنظومة الجامعية
وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار
النائب محمد أبو العينين: إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وفر 8 مليارات جنيه
خبر سار لمحافظات التأمين الصحي الشامل.. تيسير سداد المتأخرات ومساندة غير القادرين
استدرجاه بحجة توصيلهما فأنهيا حياته.. القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية
فحص 6.6 مليون طالب.. وزيرا الصحة والتعليم يعلنان نتائج مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»
ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع طارق علاء وموقف محمد هاني

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع طارق علاء، ظهير نادي زد ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، كما تطرق إلى موقف القلعة الحمراء من تجديد عقد محمد هاني.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن أنباء قوية ترددت أمس بشأن تفاوض الأهلي مع طارق علاء، موضحًا أن هذه المعلومات جاءت من داخل نادي زد.

وأضاف شوبير أن مصدرًا مهمًا داخل النادي الأهلي نفى صحة هذه الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء متمسكة باستمرار محمد هاني، ولديها أمل كبير في التوصل إلى اتفاق معه بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي يرغب في إنهاء ملف التجديد وفقًا للضوابط والسياسة المالية المعمول بها داخل النادي، مع صعوبة تغيير نظام التعاقدات، خاصة أن الإدارة سبق أن تعاقدت مع لاعبين وفقًا لهذه السياسة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على تمسك الأهلي بمحمد هاني، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق.

شوبير الاهلي زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي يتفقد الورديات الليلية بمصانع 81 و 18و100 الحربي

الإحصاء

الإحصاء: تراجع المواليد في مصر إلى 1.95 مليون طفل خلال 2025

وزير النقل

شراكة صناعية مرتقبة.. "النقل" تبحث جذب الاستثمارات الهندية لتصنيع القطارات والسفن في مصر

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد