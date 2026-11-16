العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم الشبيه بمهرجان القاهرة

يعرض اليوم الإثنين، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الوثائقي «الشبيه» للمخرجة نهال القوصي، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن قسم العروض الخاصة، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

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قصة فيلم الشبيه

«الشبيه» فيلم وثائقي تبلغ مدته 106 دقائق، يرصد حياة ثلاثة مصريين يعيشون في ظل مشاهير يشبهونهم، ويتتبع رحلتهم عبر ملاعب كرة القدم والحفلات الموسيقية والتجمعات الدينية. وما بدأ كمصادفة جينية يتحول مع الوقت إلى مهنة وهوية، إذ يلتقي هؤلاء الأشخاص بالمعجبين في الشوارع والقرى، ليصبحوا نجومًا قريبين من الجمهور، بل وينافسون أحيانًا أصحاب الوجوه الأصلية التي يشبهونها، في تجربة تكشف عن العلاقة بين الشهرة والهوية والصورة العامة.

نهال القوصي مخرجة ومنتجة مصرية، تعمل في مجال صناعة الأفلام الوثائقية منذ عام 2010. وشاركت عام 2019 في تأسيس شركة «ريندر فيلمز»، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة، تكرس جهودها لإنتاج الأفلام الوثائقية لصالح كبرى القنوات الإذاعية والمنصات الرقمية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.