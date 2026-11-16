19عامًا من التميز.. مسيرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في خدمة رسالة الأزهر الشريف

منذ انطلاقها عام 2007، تواصل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أداء دورها بوصفها إحدى المؤسسات الداعمة لرسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي؛ وذلك من خلال جهود ممتدة داخل مصر وخارجها، تستهدف تعزيز التواصل مع خريجي الأزهر، ونشر صحيح الدين، وتأهيل الأئمة والوعاظ، ورعاية الطلاب الوافدين، وإعداد الكوادر الشابة، وتعليم اللغة العربية، فضلًا عن إنتاج محتوى إعلامي وتربوي هادف.

وقد جاء تأسيس المنظمة على يد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، امتدادًا لجهود الأزهر في مد جسور التواصل مع خريجيه حول العالم، وتوثيق ارتباطهم بمؤسستهم العلمية، والاستفادة من خبراتهم في نشر قيم الاعتدال والتسامح ومواجهة الفكر المتطرف؛ وذلك عقب انعقاد الملتقى العالمي الأول لخريجي الأزهر بالقاهرة في أبريل عام 2006، الذي مثّل خطوة تأسيسية نحو بناء كيان جامع يوحّد خريجي الأزهر ويدعم التواصل بينهم.

انتشار عالمي لرسالة الأزهر الشريف

تمتلك المنظمة شبكة تضم 22 فرعًا خارجيًّا، تعمل على توطيد الصلات مع خريجي الأزهر في بلدانهم، وربطهم بمؤسستهم الأم، وتفعيل دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

وتسهم هذه الفروع في ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي عبر الأنشطة العلمية والدعوية والثقافية، واللقاءات والفعاليات المجتمعية، إضافة إلى رصد احتياجات الخريجين، واستثمار خبراتهم في دعم التوعية، ومجابهة الأفكار المتطرفة، وإعلاء قيم التعايش والسلام.

وعلى المستوى المحلي، تمتد جهود المنظمة عبر 20 فرعًا داخليًّا، تضطلع بمهمة التواصل مع الشباب وخريجي الأزهر، وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية، وورش العمل، والفعاليات الثقافية والمجتمعية.

كما تفتح هذه الفروع مساحات للحوار البنّاء حول القضايا الدينية والفكرية المعاصرة؛ مما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي الديني الصحيح، وتفعيل دور الخريجين في نشر الفكر الوسطي المستنير.

تأهيل الأئمة والوعاظ.. إعداد كوادر دعوية

وتولي المنظمة اهتمامًا بالغًا بتأهيل الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، من خلال برامج متخصصة تستهدف رفع كفاءتهم العلمية والفكرية والمهارية، وتمكينهم من التعامل الرشيد مع القضايا المعاصرة ومواجهة التطرف الفكري.

وفي إطار تطوير أدوات التواصل الدعوي، شاركت المنظمة — برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف — في مبادرة «تأهيل وإعداد الوعاظ والواعظات لاستخدام لغة الإشارة»، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد شهد المشروع تخريج الدفعة الأولى التي ضمّت 55 واعظًا أزهريًّا، بعد تأهيلهم لاستخدام لغة الإشارة في الخطاب الدعوي؛ مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصم للتعرف على تعاليم دينهم وفهم قضاياهم الشرعية. كما امتدت هذه الجهود لتشمل تقديم محتوى ديني بلغة الإشارة عبر دورة «الصم في الإسلام»، الهادفة إلى تعزيز حقهم في التعلم والتفاعل مع الخطاب الديني.

رعاية الطلاب الوافدين.. امتداد عالمي لرسالة الأزهر

وتحظى رعاية الطلاب الوافدين بأولوية خاصة لدى المنظمة، باعتبارهم سفراء حقيقيين لرسالة الأزهر العالمية.

وتعمل المنظمة على تعزيز ارتباطهم بالأزهر الشريف من خلال الأنشطة الثقافية والتوعوية والاجتماعية، وإتاحة فرص التفاعل وتبادل الخبرات؛ بما يعظم استفادتهم من تجربتهم التعليمية والعلمية، ويؤهلهم لنقل ما اكتسبوه من علوم ومعارف وقيم أزهرية إلى مجتمعاتهم فور عودتهم إلى أوطانهم.

سفراء الأزهر.. إعداد الكوادر الشابة

يأتي مشروع «سفراء الأزهر» ضمن جهود المنظمة الرامية إلى إعداد الكوادر الأزهرية الشابة، عبر تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية والتواصلية، وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والعمل التطوعي لديهم.

ويستهدف المشروع بناء جيل من الشباب الأزهري القادر على الحوار الفعّال، والمشاركة الإيجابية، وحمل رسالة الأزهر والتعبير عنها في شتى المحافل والمجالات.

تعليم اللغة العربية والتواصل مع العالم

ويمثل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أحد أبرز منجزات المنظمة في نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي، من خلال إتاحة الفرصة للدارسين من مختلف الجنسيات لتعلم اللغة والتعرف على الثقافة العربية والإسلامية.

ويجمع المركز بين جودة التعليم والتواصل الثقافي، مستندًا إلى مكانة الأزهر العلمية وخبرته العريقة في تعليم العربية؛ وقد تُوّجت جهوده بتقدير دولي رفيع بحصوله عام 2015 على جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية، بوصفه أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

"نور"و الرواق".. إعلام هادف ومحتوى معرفي وتربوي

وتولي المنظمة عناية كبيرة بإنتاج المحتوى الإعلامي والتربوي الهادف، وفي مقدمته مجلة «نور» للأطفال، التي تقدم مادة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتعزز القيم الأخلاقية والإنسانية، وتقرّب المفاهيم الدينية والوطنية بأسلوب مبسط وجذاب.

وقد امتد نشاط «نور» ليشمل إنتاج أعمال مرئية للأطفال، من أبرزها مسلسلا «نور وبوابة التاريخ» و«نور والرحلات الخارقة»، إلى جانب إصدار كتاب «الأطفال يسألون الإمام».

وحظيت المجلة بدعم رئاسي عام 2016، تزامن مع الاهتمام بترجمة محتواها إلى لغات عدة؛ مما أسهم في اتساع نطاق انتشار رسالتها التربوية والثقافية.

كما تمثل مجلة «الرواق» إحدى المنصات الفكرية البارزة للمنظمة، المعنية بتقديم المحتوى المعرفي والثقافي الرصين، وتسليط الضوء على القضايا الفكرية والدينية وجهود الأزهر الشريف ورسالته.

19 عامًا من العطاء.. مسيرة مستمرة

على مدار تسعة عشر عامًا، تنوعت إسهامات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بين الانتشار المؤسسي داخل مصر وخارجها، وتأهيل الأئمة والوعاظ، ورعاية الطلاب الوافدين، وإعداد الكوادر الشابة، وتعليم اللغة العربية، وإنتاج المحتوى الإعلامي والتربوي، فضلًا عن توسيع الشراكات المؤسسية وتعزيز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتواصل المنظمة — برئاسة فالدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف — تطوير برامجها ومشروعاتها، وإطلاق مراحل جديدة من المبادرات النوعية، بما يعظم أثرها في خدمة رسالة الأزهر الشريف.

وتظل مسيرة المنظمة امتدادًا حيًّا لرسالة الأزهر الشريف، وسعيًا دؤوبًا لتعزيز التواصل مع خريجيه، وتمكينهم من أداء دورهم التنويري في مجتمعاتهم، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح؛ لتبقى 19 عامًا من التميز شاهدًا على مسيرة متواصلة من العمل والعطاء.