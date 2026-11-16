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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بقيمة 1000 جنيه| حافز تدريس لأساتذة الجامعات والأزهر.. وهذا موعد الصرف

الجامعات
الجامعات
قسم الخدمات

​في إطار حرص الدولة على تقدير الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار "حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى" لمنتسبي الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

و​يأتي هذا القرار ليعزز الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية الأكاديمية، ويوفر دعمًا مالياً إضافياً يساهم في تحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الأكاديمية التي تتحمل عبء العملية التعليمية والتدريسية للطلاب.

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​ تفاصيل الاستحقاق والمدة الزمنية

​فترة الصرف: يُمنح الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي ولمدة 9 شهور متواصلة.

​قيمة الحافز: بواقع 1000 جنيه شهريًا لكل مستفيد.

​الفئات المستهدفة: يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.

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​الضوابط وآلية التمويل

​وضع الضوابط: نص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (بحسب الأحوال)، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.

​التمويل: يتم تمويل هذا الحافز بالكامل من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، على أن يتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المستحدث ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

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و​تُعد هذه الخطوة مظلة دعم جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات الحكومية الرامية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في تأهيل وتخريج أجيال جديدة من الكفاءات الوطنية.

​حافز أداء ومكافأة إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية

​وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

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و​يأتي هذا القرار ليشمل المخاطبين بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان (من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة)، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من ذات القانون.

​تفاصيل المزايا المالية الجديدة

و​تضمن القرار بندين رئيسيين لتحسين الدخل وربط الحوافز بمعدلات الأداء الفعلي ونظام النوبتجيات:

​1. حافز أداء بمبلغ مقطوع (750 جنيهًا شهريًا)

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​تقرر منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، ويتم الخصم به على بند مكافآت نوعي مستحدث لهذا الغرض.

​معايير الاستحقاق والتقييم: يشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء (التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة)، وصُممت نسب الصرف لتلبي قواعد الكفاءة كالتالي:

​صرف بنسبة 100%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة 90% على الأقل.

​صرف بنسبة 85%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة تتراوح من 70% حتى أقل من 90%.

​صرف بنسبة 50%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة تتراوح من 50% حتى أقل من 70%.

​حرمان من الصرف: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة أقل من 50%.

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​2. مكافأة إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت

​أقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت وفقاً لحاجة العمل.

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