مسؤول أمني سابق: ترتيبات ثورة 25 يناير بدأت منذ 2004.. ورصدنا اتصالات الإخوان بتنظيمات أجنبية

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل جديدة بشأن متابعة تحركات جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير 2011، مؤكدا أن الثورة لم تكن وليدة اللحظة أو حركة عفوية، وإنما كانت هناك تحركات وترتيبات بدأت منذ عام 2004.

وقال عادل عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، أن ثورة 25 يناير ليست وليدة اللحظة ولا حركة عفوية مثلما قيل، موضحًا:«ثورة 25 يناير مترتب لها من بدري أوي من 2004، وإحنا بنتابع التحركات الإخوانية واتصالاتهم بالتنظيمات الأجنبية التابعة لأمريكا».

وأضاف: «رصدنا العديد من الاتصالات كانت بتتم، وشهدت على كل تفاصيل المؤامرة في المحكمة على مدار أكثر من 6 جلسات أمام القاضي الراحل المستشار شعبان الشامي، والمستشار محمد شيرين فهمي، وتكلمت عن كيفية تنفيذ المؤامرة، والدول المشاركة، ومن المنفذ على الأرض».

وأوضح: «كنت متوقع إن بعد هذه الشهادة دوري انتهى، وشرحت أبعاد هذا التنظيم لأني لقيت دي فرصتي الوحيدة، وأنا حلفت يمين القسم، وبعد 12 سنة ما زالت حبيسة أدراج المحكمة ولم يطلع الرأي العام عليها، وما زال حتى الآن فيه ناس مش عارفة يعني إيه الإخوان، عارفة المظاهر وأسماء بس، لكن الناس مش عارفة أبعاد هذا التنظيم».