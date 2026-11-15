مساعد وزير الخارجية الأسبق: دول استضافت قيادات من الإخوان.. وكيانات مرتبطة بالإرهاب تنشط في أوروبا

تحدث السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تحركات بعض التنظيمات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان خارج حدود المنطقة، مشيرًا إلى وجود دول استضافت عناصر وقيادات من الجماعة وقدمت لها الدعم.

ملف التمويلات العابرة للحدود

وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف التمويلات العابرة للحدود يمثل أحد أبرز التحديات أمام الدول التي تسعى إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة مع إمكانية استخدام الجمعيات والكيانات المختلفة كواجهات لجمع الأموال وتحويلها.

وأضاف أن بعض المنظمات والكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تمارس أنشطة في عدد من الدول الأوروبية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات ومراقبة مصادر التمويل ومسارات انتقال الأموال.

ولفت إلى أن مواجهة هذه الأنشطة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تشمل أيضًا المسارات القانونية والدبلوماسية، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفقًا للأحكام القضائية والقوانين المعمول بها في الدول المعنية.