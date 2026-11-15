قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يوجه بزيادة عدد عربات قطارات خط قليوب – منوف – طنطا
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
بعد غياب 11 عاما.. رونالدينيو يعود للملاعب ويساهم في فوز فريقه رافينا
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: دول استضافت قيادات من الإخوان.. وكيانات مرتبطة بالإرهاب تنشط في أوروبا

السفير محمد بدر الدين
السفير محمد بدر الدين
محمد البدوي

تحدث السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تحركات بعض التنظيمات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان خارج حدود المنطقة، مشيرًا إلى وجود دول استضافت عناصر وقيادات من الجماعة وقدمت لها الدعم.

 ملف التمويلات العابرة للحدود

وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف التمويلات العابرة للحدود يمثل أحد أبرز التحديات أمام الدول التي تسعى إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة مع إمكانية استخدام الجمعيات والكيانات المختلفة كواجهات لجمع الأموال وتحويلها.

وأضاف أن بعض المنظمات والكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تمارس أنشطة في عدد من الدول الأوروبية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات ومراقبة مصادر التمويل ومسارات انتقال الأموال.

ولفت إلى أن مواجهة هذه الأنشطة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تشمل أيضًا المسارات القانونية والدبلوماسية، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفقًا للأحكام القضائية والقوانين المعمول بها في الدول المعنية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى السفير محمد بدر الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم

قطر ولبنان يبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائية

زيلينسكي

زيلينسكي: القيود على عمل نظام "ستارشيلد" في أوكرانيا تُهدد دفاعات البلاد المحيطة بالبنية التحتية للطاقة

رئيس الوزراء الكمبودي

رئيس الوزراء الكمبودي يؤكد أن بلاده لم تبادر بالعمل العسكري مع تايلاند ويشكر فرنسا

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد