قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان بريطاني أسترالي كندي إيطالي: الوضع الإنساني في غزة كارثي
بين شروط طهران والحشود الأمريكية.. هل تقترب المواجهة الجديدة؟
باحث شئون إيرانية: 7 مطالب لطهران تعرقل المفاوضات مع الولايات المتحدة
وليس بعبعًا.. فخري الفقي: اللجوء لصندوق النقد الدولي حق للدول الشريكة
وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان علي رأس وفد سياسي واقتصادي
أحمد موسى: كامل الوزير جدع وابن بلد وبيحب الخير ومخلص وعمل إنجازات
مكيفة بتكنولوجيا فرنسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول للمترو
حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
فضيحة تسريبات تهز البنتاجون.. إدارة ترامب تلاحق ضابطا أمريكيا كبيرا كشف أسرارا عسكرية
نطق الشهادة قبل وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قتله جاره بطعنة نافذة في بنها
أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: كامل الوزير جدع وابن بلد وبيحب الخير ومخلص وعمل إنجازات

كامل الوزير
كامل الوزير
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، مثمنًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق.

 الحديث مع الركاب والاطمئنان عليهم

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كامل الوزير يحرص خلال جولاته الميدانية على الحديث مع الركاب والاطمئنان عليهم، مضيفًا: «هو جدع وابن بلد وبيحب الخير وشغال ومخلص وعمل إنجازات».

 تكييفات وتجهيزات تكنولوجية حديثة

وتطرق الإعلامي إلى انطلاق تشغيل القطارات الحديثة بالخط الأول للمترو، موضحًا أن أعمال تطوير منظومة القطارات بدأت منذ عامي 2014 و2015، وأن القطارات الجديدة من إنتاج شركة «ألستوم» تتميز بوجود تكييفات وتجهيزات تكنولوجية حديثة تضاهي القطارات المستخدمة في فرنسا.

وأشار إلى أن القطارات تضم كاميرات مراقبة وأنظمة أمان متطورة، إلى جانب عربات مخصصة للسيدات ومقاعد لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن شاشات إلكترونية توضح مسارات القطارات والمحطات، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل.

ودعا موسى المواطنين إلى الحفاظ على مترو الأنفاق باعتباره أحد ممتلكات الشعب والمرافق الحيوية التي يعتمد عليها ملايين الركاب يوميًا، مؤكدًا أنه من أكثر وسائل المواصلات العامة سهولة في الانتقال بين المناطق المختلفة.

واستعاد موسى مشاهداته خلال مروره بطريق الجلالة، مشيدًا بمستوى تنفيذ الطريق، وقال إنه شاهد عمالًا يواصلون أعمالهم وسط الجبال خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع درجات الحرارة، من أجل إنجاز المشروعات التي تخدم المواطنين.

 مشروعات مدينة وجامعة الجلالة

وأشار إلى مشروعات مدينة وجامعة الجلالة، مؤكدًا أن هناك أعمالًا تنموية مستمرة في مختلف القطاعات، وأن قناة «صدى البلد» تحرص على متابعة المشروعات القومية ومراحل تنفيذها، لافتًا إلى استمرار العمل في عدد من المواقع على مدار الساعة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى كامل الوزير وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟.. الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

أشرف حكيمي

أزمة جديدة بين المغرب والسنغال بسبب أشرف حكيمي.. ماذا حدث؟

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

المزيد