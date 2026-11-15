أحمد موسى: كامل الوزير جدع وابن بلد وبيحب الخير ومخلص وعمل إنجازات

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، مثمنًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق.

الحديث مع الركاب والاطمئنان عليهم

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كامل الوزير يحرص خلال جولاته الميدانية على الحديث مع الركاب والاطمئنان عليهم، مضيفًا: «هو جدع وابن بلد وبيحب الخير وشغال ومخلص وعمل إنجازات».

تكييفات وتجهيزات تكنولوجية حديثة

وتطرق الإعلامي إلى انطلاق تشغيل القطارات الحديثة بالخط الأول للمترو، موضحًا أن أعمال تطوير منظومة القطارات بدأت منذ عامي 2014 و2015، وأن القطارات الجديدة من إنتاج شركة «ألستوم» تتميز بوجود تكييفات وتجهيزات تكنولوجية حديثة تضاهي القطارات المستخدمة في فرنسا.

وأشار إلى أن القطارات تضم كاميرات مراقبة وأنظمة أمان متطورة، إلى جانب عربات مخصصة للسيدات ومقاعد لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن شاشات إلكترونية توضح مسارات القطارات والمحطات، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل.

ودعا موسى المواطنين إلى الحفاظ على مترو الأنفاق باعتباره أحد ممتلكات الشعب والمرافق الحيوية التي يعتمد عليها ملايين الركاب يوميًا، مؤكدًا أنه من أكثر وسائل المواصلات العامة سهولة في الانتقال بين المناطق المختلفة.

واستعاد موسى مشاهداته خلال مروره بطريق الجلالة، مشيدًا بمستوى تنفيذ الطريق، وقال إنه شاهد عمالًا يواصلون أعمالهم وسط الجبال خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع درجات الحرارة، من أجل إنجاز المشروعات التي تخدم المواطنين.

مشروعات مدينة وجامعة الجلالة

وأشار إلى مشروعات مدينة وجامعة الجلالة، مؤكدًا أن هناك أعمالًا تنموية مستمرة في مختلف القطاعات، وأن قناة «صدى البلد» تحرص على متابعة المشروعات القومية ومراحل تنفيذها، لافتًا إلى استمرار العمل في عدد من المواقع على مدار الساعة.