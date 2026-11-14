ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماعا مع كل قيادات هيئة السكك الحديدية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الفريق كامل الوزير قدم اعتذارا للمواطنين بعد حادث قطاري العياط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كامل الوزير أكد أن ظفر أي مواطن مصري غالي علينا جميعا، وتقدم بالاعتذار والتعازي لأسر المتوفيين وتمنى الشفاء للمصابين".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الفريق كامل الوزير أعلن خطة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز عام، تشمل تكثيف كل الإجراءات لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدة وفقا لأحدث النظم العالمية"، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع معدلات الأمن والسلامة بالسكك الحديد، وتنفيذ منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة على خطوط السكك الحديدية".