أحمد موسى عن شلل قطاع الطيران الأمريكي: هل ما حدث هجوم سيبراني؟

قال الإعلامي أحمد موسى: “إننا نتابع تطورات أزمة المطارات الأمريكية”، مشيرا إلى اجتماعات الحكومة الأمريكية منذ بداية الأزمة أمس، الجمعة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البعض يقول إن الأزمة نتيجة هجوم سيبراني مفاجئ، معلقا: “3 آلاف رحلة عالقة في الجو في سماء أمريكا، و16 ألف رحلة طيران تعطلت أمس، وحالات هبوط في رحلات أخرى”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن وزير النقل الأمريكي أكد أن لديهم بنية تحتية مدمرة، وأجهزة متهالكة منذ 100 سنة، وتابع: “ارتباك تام في الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الرئيسي وراء ذلك محدش عارفه”.

واستطرد: “أمريكا تحتاج 50 مليار دولار لإصلاح أبراج الاتصالات والمراقبة، أنظمة بها 100 سنة، وفي حاجة إلى تحديث المنظومة، هذا ما قاله بعض المسئولين الحكوميين”.

وذكر الإعلامي أحمد موسى أن جميع المطارات مكدسة بالكامل، مع أزمة كبيرة تضرب مطارات أمريكا، موضحا: “3 أزمات ضربت أمريكا منذ 2001 أولهم مركز التجارة العالمية، الأزمة الأخرى في يناير 2023، وأزمة اليوم بخصوص المطارات الأمريكية، وتأثر 1.5 مليون راكب.. أكبر أزمة تضرب المطارات الأمريكية”.

وتابع: “هل هو هجوم سيبراني؟ محدش عارف.. حتى ترامب قال لا أعتقد.. هل طبيعي 3 آلاف رحلة عالقة في الجو؟ ممنوع إنها تهبط”.