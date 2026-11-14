دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

استقر سعر الذهب في الإمارات مع تعاملات مساء اليوم، السبت 14-11-2026، على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر جرام الذهب درجات مستقرة مع تداولات المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 415 درهما.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 468 درهما إماراتيا.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 433.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 415.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 356.25 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3324 درهما إماراتيا.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة عيار 24 نحو 5459 درهما إماراتيا.

سعر تولة الذهب عيار 22

وسجل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5056 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 14.557 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار إلى 3874 دولارا.