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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

توقعات ليلى عبد اللطيف تثير حالة من الجدل في الساعات الأخيرة.. فماذا حدث

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
اسماء محمد

 أثارت توقعات ليلى عبد اللطيف حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بعد تعطل حركة الطيران في أمريكا. 

توقعات ليلى عبد اللطيف 

 

وكشفت ليلى عبد اللطيف خبيرة التوقعات في تصريحات سابقة، أن حركة الطيران العالمية ستشهد تغيرات عديدة في 2026 بسبب تأجيل رحلات الطيران. 

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أن هذا سيحدث نتيجة مجموعة مختلفة من الاسباب وليس نتيجة مشكلة واحدة بل وتوقعت احتمالية إغلاق عدة مطارات حول العالم منها محطات مهمة وستظهر قيود على العديد من رحلات الطيران.

ماذا حدث في أمريكا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) امس الجمعة تعليق ومؤقت لكل حركات إقلاع الرحلات الجوية في جميع مطارات الولايات المتحدة و يتم رفع القرار وإعادة فتح المجال الجوي في الساعة 8:15 مساء نفس اليوم. 

عطل في الاتصالات وأنظمة الرادار ومراكز التحكم الخاصة بمراقبة الحركة الجوية (بسبب ضغط زائد وتحديث لشبكة الاتصالات التي تشغلها شركة L3Harris)، وليس ناتجاً عن هجوم سيبراني أو تهديد أمني.

 بدأ التعليق بعد ظهر الجمعة في تمام الساعة 3:53 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.

و أعلن وزير النقل الأمريكي، أمس الجمعة، عودة الرحلات في مساء نفس اليوم ولكن استعادة الجداول الطبيعية للرحلات سيستغرق عدة أيام.

ليلى عبد اللطيف ليلى عبداللطيف خبيرة التوقعات الطيران أمريكا تعطل حركة الطيران إغلاق المطارات

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