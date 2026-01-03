قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوارث نووية وأوبئة وقطع النت.. توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف في 2026

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
هاجر هانئ

مع بداية العام الجديد 2026، يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج و الفلك، وذلك فهي من أشهر العرافيين الذي تحققت توقعاتها و تنبوأتها خلال الأعوام الماضية.

توقعات ليلي عبد اللطيف لعام 2026

كشفت ليلي عبد اللطيف، خلال حوارها مع قناة الجديدة اللبنانية أن عام 2026 سيشهد أكثر من حدثا تاريخيا على المستوى الدولي.

قالت ليلي عبد اللطيف: سوف نشهد حدث تاريخي يؤدي لتعليق الدراسة في بعض الدول العربية والأجنبية بسبب كارثة نووية أو وبائية، كما أن من المتوقع انهيار عالمي لشبكات الإنترنت من خلال مؤامرة تقطع الإنترنت عن عدة دول في العالم.


تنبأت ليلي عبد اللطيف بسقوط زعيم عصابة الاتجاربالأعضاء مع كشف أسماء شخصيات مهمة متورطة في هذه الجريمة.

وتتوقع خبيرة الفلك والأبراج نشوب صراعات خطيرة على المياه في إفريقيا والشرق الأوسط مما يؤدي لوجود أزمة في الغذاء والمياه ونزوح واسع.

أما على المستوى العالمي، قالت ليلي عبد اللطيف أن هناك تنبؤات حول اشتعال الحرب بين تايوان والصين وأمريكا وبعض الحلفاء، من جانب أخر سوف نرى موجة من الجليد تضرب أغلب الدول العربية والأجنبية أيضا.

