لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف مبلغ 400 جنيه منحة الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحديث بيانات بطاقاتهم لضمان استمرار صرف الدعم الشهري وتجنب أي انقطاع في الخدمة، ويُعدّ تحديث البيانات خطوةً أساسيةً للحفاظ على استحقاق الدعم وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصه أن هذه المنحة الإضافية المقررة لشهري مارس وأبريل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك، في ظل موجة التضخم العالمية التي انعكست على أسعار السلع الغذائية محليا.

هل يحصل جميع أصحاب البطاقات على منحة 400 جنيه؟

أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المقيد ببرامج الحماية الاجتماعية والمستحق تصله رسالة نصية (SMS) على بون صرف الخبز تفيد بأحقيته في المنحة، ويتم صرف 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة لمدة شهرين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطن داخل منظومة الدعم، حيث تمثل الـ 400 جنيه مبلغا إضافيا يمكن استخدامه في شراء السلع الأساسية بجانب الدعم النقدي المشروط المخصص شهريا، مما يسهم في توفير احتياجات السفرة الرمضانية من زيت وسكر وأرز بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.

لماذا يجب تحديث بيانات بطاقة التموين؟

شددت الوزارة، على أن تحديث بيانات البطاقات التموينية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسار إجباري لضمان “فلترة” المنظومة ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث يساهم التحديث في تحقيق عدة فوائد مباشرة للمواطن تشمل:

ـ ضمان استمرارية صرف المقررات الشهرية دون توقف فجائي للبطاقة.

ـ تطابق بيانات عدد أفراد الأسرة المقيدين مع الواقع الفعلي وقواعد مصلحة الأحوال المدنية.

ـ تجنب حالات إيقاف الخدمة بسبب “عدم مطابقة البيانات” أو نقص المستندات.

ـ فتح الباب مستقبلا لإضافة المواليد أو الفئات المستحقة حال انطباق معايير العدالة الاجتماعية.

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطن تحديث بياناته إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى المنصة بالضغط هــــنـــــــا.

2- اختيار "خدمات التموين".

3- الضغط على "استمارة تحديث بيانات المواطن".

4- قراءة الشروط والأحكام جيدًا.

5- إدخال البيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها قبل الإرسال.

الشروط الأساسية لقبول طلب التحديث

- مطابقة البيانات لبطاقة الرقم القومي.

- تقديم بيانات صحيحة وكاملة.

- الالتزام بالاستخدام القانوني للخدمة.

ـ رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة.

المستندات المطلوبة لتحديث البيانات

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء حديث.

- وثيقة الزواج.

- بطاقات الرقم القومي أو شهادات ميلاد الأبناء.

ـ المؤهلات الدراسية للأبناء ورب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.

- رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد من ذوي الإعاقة.