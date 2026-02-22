أعلى فوائد شهادات بنكي مصر والأهلي اليوم.. كم تربح شهريا وسنويا؟

تراجعت عوائد الشهادات الادخارية متغيرة العائد في عدد من البنوك، عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% ، لذا ارتفع البحث عن تفاصيل أعلى شهادات الادخار عائدًا، سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، باعتبارهما حائزين على ثقة الغالبية العظمى من المصريين.

أفضل شهادات بنك مصر

يواصل بنك مصر طرح باقة متنوعة من الشهادات بدوريات صرف وعوائد مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ويقدم البنك خيارات ادخارية بعوائد تصل إلى 22%، وبحد أدنى يبدأ من 500 جنيه في بعض الأوعية، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية وخططهم المستقبلية.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تعد شهادة “ابن مصر” من أبرز الشهادات المطروحة حاليًا والأعلى في بنك مصر، ويمكن توضيح مميزاتها وتنفاصيلها فيما يلي:

ـ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات.

ـ الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ دورية صرف العائد: شهري، سنوي.

ـ يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ـ يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

سعر العائد الشهري

ـ السنة الأولى: 20.50%.

ـ السنة الثانية: 16.25%.

ـ السنة الثالثة: 12.25%.

سعر العائد السنوي

ـ السنة الأولى: 20.50%.

ـ السنة الثانية: 16.25%.

ـ السنة الثالثة: 13.25%.

شهادة “القمة” بعائد ثابت 16%

يوفر بنك مصر أيضًا شهادة “القمة” لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا يُصرف شهريًا.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد الجزئي أو الكلي بعد 6 أشهر، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة يوماتي

يطرح بنك مصر شهادة يوماتي لمدة 3 سنوات، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وانخفض العائد على شهادة يوماتي المتغيرة إلى 19% بدلًا من 20%، الا انها لا تزال خيارًا مناسبًا للراغبين في عائد دوري سريع مع الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

يمكن شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج من البنك الأهلي المصري بـ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات

طريقة العائد: شهري متدرج

نسبة العائد: 21% في السنة الأولى، 15.25% في الثانية، 12% في الثالثة

الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات

طريقة العائد: شهري ثابت

نسبة العائد: 16%

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات

طريقة العائد: سنوي

نسبة العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في الثانية، 13% في الثالثة.

مميزات شهادات البنك الأهلي

ـ يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي موقع من فروع البنك الأهلي المصري.

ـ يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ـ لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

ـ يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، ويتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

خطوات شراء الشهادات البلاتينية

يقوم الراغب في شراء الشهادة ذات أعلى فائدة في البنك الأهلي المصري بالدخول للحساب الخاص بالعميل على تطبيق البنك الأهلي المصري.

ـ يقوم باختيار الايقونة الخاصة بشراء الشهادات الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ـ يحدد الشهادة التي يرغب في شراءها بعد الطلاع على كل مميزاتها وشروط الحصول عليها.

ـ الضغط على أيقونة شراء الشهادة.