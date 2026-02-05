بنك مصر يُقدّم تسهيلاً ائتمانيًا جديدًا بقيمة 3 مليارات جنيه .. تفاصيل

في إطار الدور الذي يقوم به بنك مصر في دعم المشروعات الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي، قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة "مراكز" بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصرى دعمًا للأعمال وتعظيم الكفاءة التشغيلية للمجموعة.. وقام هشام عكاشة -الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع العقد مع أحمد داشا بدراوي- نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «مراكز» ، وذلك بحضور عمرو دمرداش- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر و أسامة عزو- رئيس القطاع المالي لشركة مراكز ، ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة .

تمت الصفقة تحت إشراف مكتب بيكر أند ماكنزي، احد ابرز مكاتب المحاماة الدولية، هذا ويعتمد سداد التمويل الممنوح من بنك مصر على التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن متحصلات عقود إيجار الوحدات التجارية داخل مشروع مول العرب، والذي يُعد من أكبر وأهم المراكز التجارية في مصر، حيث يقع المشروع على مساحة 148 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويضم 420 وحدة تجارية بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بنحو 142 ألف متر مربع.

وصرّح هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – بأن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على مساندة المطورين العقاريين بما يسهم في تنشيط السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمار، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030، وأكد أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما له من ارتباط وثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل متنوعة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف عكاشة -أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة، تتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وصرّح أحمد داشا بدراوي - نائب رئيس مجلس الادارة لشركة «مراكز» ، إن هذا التمويل يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في قوة محفظة الشركة ومشروعاتها المتميزة، ويؤكد التزامنا المستمر بتطوير أعمالنا وتقديم أفضل التجارب والخدمات لعملائنا وشركائنا.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مراكز تعد واحدة من أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وتمتلك محفظة مشاريع تتميز بإيرادات تشغيلية مستمرة من بين الأعلى في السوق، ويعد مول العرب في غرب القاهرة نقطة الانطلاق الرئيسية للمجموعة، وتشمل مشاريع مراكز، مشرع أيون، أول مشروع سكني يضم أبراجًا في مدينة السادس من أكتوبر وفي المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ديستريكت فايف، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في شرق القاهرة، كما تضم محفظة الشركة مول طنطا الذي افتُتح في عام 2019، ومركز تاون سنتر الذي افتتح في 2020، ومول المنصورة المقرر افتتاحه قريبًا.

وتواصل شركة "مراكز" من خلال مشروعاتها المتميزة جذب المزيد من العملاء و التوسع في مصر بشكل كبيرو ذلك بفضل نهجها المبتكر في مجال العقارات في مصر، ومكانتها في مجال تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات مؤكدةً بذلك قدرتها على تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة.

ويقوم بنك مصر ضمن استراتيجيته المصرفية الشاملة بتمويل المشروعات العقارية بمختلف أحجامها وأنواعها، سواء كانت مشروعات تجارية، سكنية، أو متعددة الاستخدامات، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادرات التي تُعزز التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة وتساهم في تخفيف التكدس السكاني في المناطق الحضرية.

كما يسعى بنك مصر باستمرار إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة لعملائه، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق تجربة مصرفية متميزة، مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات والحفاظ على نجاحه طويل المدى،وتعكس هذه الجهود القيم الأساسية للبنك واستراتيجياته الرامية إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية لمصر، بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب تطلعاتهم ، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.