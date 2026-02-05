بولس فهمى: 28 دولة باجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك 28 دولة تأكد حضورها لـ اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا.

وأوضح فهمي أن “هناك دولا من الـ 28 تشمل محاكم دستورية ومحاكم عليا، ولذلك نؤكد أن العدد المشارك أكثر من 28 رئيس محكمة”.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، إن هناك دولا من آسيا طالبت بالمشاركة في الاجتماع.

وأضاف أن هناك متابعة للتوصيات التي تخرج من المؤتمرات السابقة، وأنه تم تحقيق ما هو مطلوب من التوصيات خلال المؤتمرات السابقة.