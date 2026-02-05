الداخلية تكشف حقيقة تعدي عدة أشخاص على آخر بأسلحة بيضاء بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/10/2025 تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم من الشاكى بتضرره من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حال تدخله لفض مشادة كلامية بين أحد أصدقائه ونجل عمه بسبب خلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها المشكو فى حقهما بالتعدى على الشاكى بالضرب بالأيدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق، وبتاريخ 8/12/2025 صدر حكم غيابياً بحبس المشكو فى حقهما شهر ، وقاما بالمعارضة على الحكم المشار إليه ، وبسؤال الشاكى قرر بنشره شكواه لتضرره من الحكم الصادر ضد المشكو فى حقهما ورغبته فى إعادة النظر فيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





