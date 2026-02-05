موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

في سياق أخر منح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة على الصعيد القاري، عندما يلتقي بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسافر الزمالك مساء اليوم لزامبيا لمواجهة زيكسو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.