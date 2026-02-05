قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية يناقش تحديات القضاء الدستوري في القارة

رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيس المحكمة الدستورية العليا
إسلام دياب

قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية هذا العام يُعقد تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش 3 محاور رئيسية.

وأضاف أن المحور الأول الذى ستتم مناقشته خلال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى محور استقلال القضاء الدستورى لإحداث توازن بين السلطات الثلاث فى مجال اعمال الرقابة الدستورية، والمحور الثاني التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث يتعلق بحدود اختصاص القضاء الدستوري.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، على مدار يومين 7 و8 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفود كبيرة رفيعة المستوى من الدول الأفريقية.

ويضم المؤتمر خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، الذى يعد منصة لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة، كما يعد حدثا هاما باعتباره ملتقى فكريا، ومنبرا للحوار والنقاش بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حول المبادئ الدستورية والقضائية والقانونية، وإتاحة تبادل الأحكام الدستورية الصادر من المحاكم والمجلس الأفريقية، وطرح الأفكار والرؤى والخبرات، حيث أسس فى القاهرة عام 2017 واستمر على مدار 8 نسخ وتمثل النسخة الحالية التاسعة، والذى يستهدف من انعقاده الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة هدفها تعزيز القيم والمبادئ الدستورية الهادفة إلى حماية الحقوق والحريات ومواجهة التحديات سواء القانونية والدستورية أو التكنولوجية والتحول الرقمي.

