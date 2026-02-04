غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية

تعقد المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس الموافق الخامس من فبراير ۲۰۲٦ ، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها أن ذلك يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي سوف ينعقد يومي السابع والثامن من فبراير ٢٠٢٦ بفندق الماسة - سانت ريجيس - بالعاصمة الإدارية الجديدة.