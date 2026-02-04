قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
استعدادا لـ رمضان.. منال عوض: توفير 7823 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انهيار عقار بإمبابة وإنقاذ سيدة مسنة من تحت الأنقاض.. جيران الضحايا: كبير وصغير فقدوا أهلهم

انهيار عقار بإمبابة وإنقاذ سيدة مسنة من تحت الأنقاض.. جيران الضحايا: كبير وصغير فقدوا أهلهم
انهيار عقار بإمبابة وإنقاذ سيدة مسنة من تحت الأنقاض.. جيران الضحايا: كبير وصغير فقدوا أهلهم
ياسمين القصاص

في حادثة مأساوية هزت لها قلوب سكان إمبابة بعد انهيار عقار، استطاع رجال الإنقاذ أن يخرجوا سيدة مسنة من بين الأنقاض بعد ساعات من الجهد المتواصل، كانت في حالة انهيار تام، تبكي وترتجف من شدة الصدمة والحزن، وكأن العالم حولها انهار معها في تلك اللحظة. 

لم يكن بكاؤها فقط على ما حل بها من أذى مباشر، بل كان ألمها الأعمق على فقدان ابنتها الغالية التي لم تتمكن من رؤيتها حية بعد انهيار المبنى.

وفي مشهد آخر من الألم المفجع، ظهرت قصة طفلة أخرى وسط حيرة ودموع، فقدت أمها وأخواتها في تلك اللحظات الكارثية، لتتضاعف المأساة في قلبها وتزيد من وطأة الحزن على كل من حولها. 

كانت الكلمات تصدح من جيران الضحايا، تروي قصص فقد لا يحتمل، وصور من الفقدان والألم الذي لا يمكن وصفه، لتبقى تلك اللحظات شاهدة على هشاشة الحياة وقسوة اللحظات التي لا يرحم فيها الزمان ولا المكان.

وتواصل "صدى البلد"، مع جيران الضحايا، ورووا عن قصص مأساوية لمن كانوا في داخل العقار: "منهم ليلى المطلقة التي كانت تمر بظروف صعبة للغاية، وكان لديها ثلاثة أولاد شباب وبنت صغيرة، بينما كانت ابنتها في المدرسة الابتدائية، حدث الانهيار".

وأضافت أم نور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وعندما عادت وجدت أمها وإخوتها قد فارقوا الحياة، ولم يبقَ لها سوى ذكريات مؤلمة".

واختتمت: "عم أبو دنيا وابنته، اللذين كانا يزوران ليلا لتجهيز بعض الطلبات، ولم ينج منهما أحد، ليتحول الفرح إلى حزن مدقع في لحظات".

والجدير بالذكر، أن ستبقى هذه الحادثة أليمة في ذاكرة الجميع، تذكيرا بأن الأرواح قد تهدر في لحظة، وأن قيمة الحياة تكمن في لحظاتنا مع من نحب، وسط كل الألم، يبرز دور فرق الإنقاذ والقلوب المتعاطفة التي وقفت بجانب المتضررين، لتمنحهم شعورا ولو بسيطا بأن الإنسانية لا تزال باقية رغم كل ما حدث.

إمبابة عقار إمبابة سقوط عقار إمبابة إنقاذ سيدة مسنة رجال الإنقاذ رجال الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد