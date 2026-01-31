قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بديل بلوكات الايواء بالمنيا
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

أسعار اللحوم اليوم السبت
أسعار اللحوم اليوم السبت
خالد يوسف

يحرص المواطنون على متابعة أسعار اللحوم بشكل يومي، خاصة عند التخطيط للوجبات العائلية، بينما يعتمد التجار على جودة المعروض وحركة البيع اليومية لتحديد الأسعار بدقة داخل الأسواق المختلفة.

واستقرت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها منها البتلو والكندوز في صباح تعاملات اليوم، السبت 31 يناير 2026، داخل الأسواق المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة، إضافة إلى منافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق ومحلات الجزارة

واصل اللحم الضأن موجة ارتفاعه، مسجلا 430 جنيها، بزيادة 5 جنيهات عن الأسعار أمس، بينما جاءت باقي الأسعار كالتالي:

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير اليوم السبت نحو 360 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر اللحم الكندوز اليوم السبت نحو 410 جنيهات.

ـ سجل متوسط سعر اللحوم البتلو اليوم السبت نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الجملي اليوم السبت نحو 300 جنيه.

ـ سجل متوسط سعر كيلو السجق اليوم السبت نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم السبت نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم المفروم اليوم السبت نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو الكبدة اليوم السبت نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم السبت نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري اليوم السبت نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر اللحم وش فخدة اليوم السبت نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة اليوم السبت نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو عِرق الفلتو اليوم السبت نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو البفتيك والاستيك اليوم السبت نحو 325 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلت اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر مفروم أحمر نحو 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر حواوشي جاهز نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر طرب محشي نحو 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر البرجر نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر مفروم دسم نحو 330 جنيهًا.

ـ سجل سعر كفتة حاتي نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كفتة أرز نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

الضأن يواصل ارتفاعه أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026 أسعار اللحوم منافذ وزارة الزراعة المجمعات الإستهلاكية محلات الجزارة اللحم الضأن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

الأورمان تنظم قافلة طبية لعلاج 154 مريضا من غير القادرين بأسوان

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

الطلاب المشاركين

مديرة تعليم "جنوب سيناء" تلتقي «أوائل الطلاب» المشاركين جمهوريًا وتحثهم على الفوز

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد