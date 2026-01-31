الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

يحرص المواطنون على متابعة أسعار اللحوم بشكل يومي، خاصة عند التخطيط للوجبات العائلية، بينما يعتمد التجار على جودة المعروض وحركة البيع اليومية لتحديد الأسعار بدقة داخل الأسواق المختلفة.

واستقرت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها منها البتلو والكندوز في صباح تعاملات اليوم، السبت 31 يناير 2026، داخل الأسواق المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة، إضافة إلى منافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق ومحلات الجزارة

واصل اللحم الضأن موجة ارتفاعه، مسجلا 430 جنيها، بزيادة 5 جنيهات عن الأسعار أمس، بينما جاءت باقي الأسعار كالتالي:

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير اليوم السبت نحو 360 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر اللحم الكندوز اليوم السبت نحو 410 جنيهات.

ـ سجل متوسط سعر اللحوم البتلو اليوم السبت نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الجملي اليوم السبت نحو 300 جنيه.

ـ سجل متوسط سعر كيلو السجق اليوم السبت نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم السبت نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم المفروم اليوم السبت نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو الكبدة اليوم السبت نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم السبت نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري اليوم السبت نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر اللحم وش فخدة اليوم السبت نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة اليوم السبت نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو عِرق الفلتو اليوم السبت نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل متوسط سعر كيلو البفتيك والاستيك اليوم السبت نحو 325 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلت اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر مفروم أحمر نحو 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر حواوشي جاهز نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر طرب محشي نحو 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر البرجر نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر مفروم دسم نحو 330 جنيهًا.

ـ سجل سعر كفتة حاتي نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كفتة أرز نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.