كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
أحكام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة رادعة لكل إساءة استخدام سلطة الوظيفة العامة
قبل رمضان .. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
شيماء مجدي

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار اللحوم بشكل يومي في ظل التغيرات الاقتصادية، حيث تعد اللحوم الحمراء من أهم البروتينات على موائد المصريين، مع توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الإقبال على شراؤها فى رمضان.

وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى بأسعار تتراوح من 250 لـ 270 جنيها على حسب نسبة الدهون، كما يصل سعر الكبدة البلدى والسجق إلى 280 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم 

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيهًا للكيلوجرام

موزة: 295 جنيهًا للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيهًا للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيهًا للكيلوجرام

لحم البتلو: 340 – 380 جنيهًا للكيلوجرام

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيهًا للكيلوجرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيهًا للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 380 – 450 جنيهًا للكيلوجرام.

ماذا يحدث فى أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

من جانبه ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يسجل  بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه.


وأضاف نقيب الفلاحين خلال مصريحات تليفزيونية، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".

وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.

اللحوم أسعار اللحوم اللحوم الحمراء البروتينات

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

