ضبط كميات كبيرة من لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في حملات التموين بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للأسواق والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم شن حملات تفتيشية مكثفة من خلال الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية وإدارات تموين شبين الكوم والسادات، شملت المرور علي المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتداول اللحوم والمخابز البلدية و المحلات التجارية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن:-

ضبط 100 اسطوانة غاز مدعمة محظور تداولها بأحد مزارع الدواجن بالسادات.

ضبط مايقرب من 2 طن ملح طعام و 608 كرتونة مواد غذائية متنوعة، و 159 كجم من الدقيق والسكر بدون مستندات بناحية شبين الكوم.

ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية بالباجور.

وتم التحفظ علي المضبوطات ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

شدد محافظ المنوفية علي مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بصحة المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.