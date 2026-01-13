قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لرفع كفاءة وحدة ميت أبو شيخة.. وتحويل المتغيبين للتحقيق

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مرورًا تفقديًا في ساعة مبكرة صباح اليوم على وحدة طب الأسرة بميت أبو شيخة التابعة لإدارة قويسنا الطبية.

وخلال الزيارة، وجّه وكيل الوزارة الدكتور زياد محمود مدير إدارة قويسنا الطبية بتشكيل لجنة فنية ولجنة من الصيانة من إدارة قويسنا ، لبحث احتياجات الوحدة والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل المرور تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، من بينها عيادة طب الأسرة وتفقد أعداد المترددين بها والخدمات العلاجية المقدمة ، وغرفة الإستقبال ، وتفقد الصيدلية والمستلزمات الطبية اللازمة بها وتوافر الأدوية والمستلزمات وتوفير النواقص ، ومعمل التحاليل، وغرف التطعيم، ومتابعة انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية ، ووجه برفع التدخلات الطبية بعيادة الأسنان ومتابعة المستلزمات الطبية بها و إلى جانب مراجعة غرفة ملفات المرضى بالوحدة وأكد على ضرورة رفع نسب تفعيل الملفات الخاصة بالمترددين بالعيادات بالوحدة و

كما شدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى والأمن والنظافة وحسن معاملة المترددين، وتقديم الخدمة الصحية وفقًا للمعايير المعتمدة. .

كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى الفريق الطبي والإداري، والتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، مؤكدًا على أهمية الانضباط الإداري، وفي إطار حرص على الانضباط الإداري وجه بتحويل المتغيبين للتحقيق . 

 وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن المرور الميداني يأتي في إطار خطة المديرية للارتقاء بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، مشددًا على أن وحدات طب الأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وأن العمل جارٍ على تذليل أي معوقات لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بأهالي محافظة المنوفية.

وأشار إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في متابعة الأداء ميدانيًا واتخاذ القرارات الفورية لتحسين مستوى الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وتحقيقًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية صحة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

ماجد المصرى

ماجد المصري ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد «أولاد الراعي»

شقيق شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على الأخبار المتداولة حول أزمتها الصحية

محمد امام

محمد إمام يشيد بموهبة ياسر عزت بعد تعاونهما في مسلسل «الكينج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد