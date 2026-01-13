وكيل صحة المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لرفع كفاءة وحدة ميت أبو شيخة.. وتحويل المتغيبين للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مرورًا تفقديًا في ساعة مبكرة صباح اليوم على وحدة طب الأسرة بميت أبو شيخة التابعة لإدارة قويسنا الطبية.

وخلال الزيارة، وجّه وكيل الوزارة الدكتور زياد محمود مدير إدارة قويسنا الطبية بتشكيل لجنة فنية ولجنة من الصيانة من إدارة قويسنا ، لبحث احتياجات الوحدة والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل المرور تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، من بينها عيادة طب الأسرة وتفقد أعداد المترددين بها والخدمات العلاجية المقدمة ، وغرفة الإستقبال ، وتفقد الصيدلية والمستلزمات الطبية اللازمة بها وتوافر الأدوية والمستلزمات وتوفير النواقص ، ومعمل التحاليل، وغرف التطعيم، ومتابعة انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية ، ووجه برفع التدخلات الطبية بعيادة الأسنان ومتابعة المستلزمات الطبية بها و إلى جانب مراجعة غرفة ملفات المرضى بالوحدة وأكد على ضرورة رفع نسب تفعيل الملفات الخاصة بالمترددين بالعيادات بالوحدة و

كما شدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى والأمن والنظافة وحسن معاملة المترددين، وتقديم الخدمة الصحية وفقًا للمعايير المعتمدة. .

كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى الفريق الطبي والإداري، والتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، مؤكدًا على أهمية الانضباط الإداري، وفي إطار حرص على الانضباط الإداري وجه بتحويل المتغيبين للتحقيق .

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن المرور الميداني يأتي في إطار خطة المديرية للارتقاء بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، مشددًا على أن وحدات طب الأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وأن العمل جارٍ على تذليل أي معوقات لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بأهالي محافظة المنوفية.

وأشار إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في متابعة الأداء ميدانيًا واتخاذ القرارات الفورية لتحسين مستوى الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وتحقيقًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.