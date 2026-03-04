قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز حضور زفاف أختي في عدة الوفاة؟ الأزهر للفتوى يوضح

مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى
عبد الرحمن محمد

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن عدة الوفاة أمر تعبدي محض تؤدي فيه المرأة حق الله سبحانه وتعالى، موضحة أن عدة الوفاة لها ضوابط خاصة، إذ تمكث السيدة في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها، وتلتزم خلال هذه الفترة بعدم الزينة أو التعطر أو التطيب أو حضور أماكن اللهو والمرح، مع الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية، ولا تخرج إلا للضرورة كعمل لا يقوم به غيرها أو إنهاء أوراق ومعاش لا يستطيع أحد القيام به بدلاً عنها.

وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن حضور زفاف الأخت لا يُعد من الضرورات، خاصة إذا كان الفرح يشتمل على مظاهر الاحتفال المعروفة من غناء ولهو ويُقام ليلًا، ففي هذه الحالة الأولى أن تمكث في بيت الزوجية وتؤجر على التزامها، أما إذا خلا الأمر من مظاهر الاحتفال وكان في غير وقت الليل ولا يترتب عليه مخالفة لضوابط العدة، فلا حرج حينها، مؤكدة أن الأفضل مراعاة أهل العروس لحال المعتدة وتأجيل الزفاف إن أمكن دعمًا لها في طاعتها.

وأضافت أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون من سيحج قد حج عن نفسه أولًا، وأن يكون العذر المانع للشخص عذرًا دائمًا لا يُرجى زواله، كمرض قرر الأطباء أنه يمنعه نهائيًا من أداء المناسك حتى ولو باستخدام الوسائل المساعدة، أما إن كان هناك أمل في الشفاء فلا يجوز الحج عنه، ويجوز كذلك الحج عن المتوفى خاصة إذا كان قد أوصى بذلك وترك مالًا يُنفذ منه هذا الأمر، وفي حال العجز التام عن الوفاء بنذر طاعة يجوز الانتقال إلى كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وأكدت أن استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء الحج أو العمرة جائز شرعًا إذا قرر الأطباء أنها لا تضر ولا يترتب عليها أذى، وكانت المرأة قد جربتها سابقًا ولم تسبب لها اضطرابًا أو نزول دم يربك أداء المناسك، مع الإشارة إلى أن الأولى هو ترك الأمر على طبيعته تعبّدًا لله ما لم تكن هناك ضرورة، كما بينت أن رضاعة الأم لا تمنعها من أداء الحج أو العمرة ما دامت طاهرة ولا يترتب على سفرها ضرر بالطفل، فإن خيف الضرر قُدمت مصلحة الطفل، وإن أمكن اصطحابه كان ذلك أولى.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة المرأة في جماعة مع زوجها أو غيره تكون خلف الرجل لا بمحاذاته، وأن زيارة القبور جائزة للنساء بضوابط الشرع دون تبرج أو مخالفة لآداب المكان، كما أن الغسل الشرعي يتحقق بتعميم الجسد بالماء مع النية سواء استُخدم الصابون قبل ذلك أو بعده، لأن العبرة بجريان الماء على جميع البدن.

فترة العدة حفل الزفاف الأزهر العالمي للفتوى الحج عدة المتوفى عنها زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد