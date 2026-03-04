قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام مسجد السيدة زينب: الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون فيها | فيديو
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
ديني

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان
أحمد سعيد

ليس هناك أفضل من دعاء النبي عند الإفطار حيث يبحث عدد كبير من الصائمين عن صيغ دعاء الإفطار يوم 14 رمضان ، فما أجمل أن يبدأ الصائم إفطاره مع أذان المغرب بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

يستحب لكل صائم ترديد دعاء الإفطار يوم 14 رمضان 2026 كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سُنة ثابتة ومرغوبة وقت الإفطار لأن دعوة الصائم عند الإفطار لا ترد، لذا نعرض لكم في السطور التالية أفضل الأدعية.

دعاء الإفطار للنبي يوم 14 رمضان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء الإفطار للنبي يوم 14 رمضان ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

  • اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.
  • اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.
  • اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار 14 رمضان لقضاء الحاجة

يفضل للصائم أن لا يفوت دعاء الإفطار وقت أذان المغرب حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة الصائم لا ترد، ويستحب أن يقول الصائم دعاء الفرج الذي كان يقوله الرسول فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم". 

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

دعاء الإفطار للفرج العاجل

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
