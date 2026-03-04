قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام مسجد السيدة زينب: الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون فيها | فيديو
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
عالم أزهري يوضح معنى حديث النبي «الأرواح جنود مجندة»

عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» الذي روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث عظيم يكشف طبائع الناس وأحوالهم، ويبين أن هذا الشرع الحكيم جاء معالجًا لما في النفوس، موضحًا أن هذه الحكمة النبوية تدل على أن الطباع تميل إلى ما يشبهها، وأن النفس تنجذب إلى النفس التي تشاركها الصفات والسمات، ولذلك نجد الناس في مختلف شرائح المجتمع يميلون غالبًا إلى من يشبههم في الأخلاق والاهتمامات والطباع.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن معنى «الأرواح جنود مجندة» أي أنها تتآلف وتتناصر وتميل إلى بعضها البعض، فما تعارف منها ائتلف، أي إذا وجد الإنسان مساحة مشتركة بينه وبين غيره في الصفات والقيم والاهتمامات شعر بالقرب والمودة، وأحب أن يجالسه ويصاحبه ويستشيره ويفضي إليه بأسراره، وقد يشعر أحيانًا أنه يعرفه منذ زمن طويل رغم أن اللقاء كان حديثًا، بينما إذا لم توجد هذه المساحة المشتركة شعر بنوع من الوحشة والنفور والبعد، وهي طبيعة نفسية أفصح عنها الحديث الشريف بدقة بالغة.

وأشار إلى أن الصادق يميل إلى الصادقين، ومحبو الخير يميلون إلى أهل الخير، وأهل الطاعة يحبون الاقتراب من الصالحين، بينما من انحرف عن جادة الصواب قد يجد نفسه في دائرة تميل إلى أهل المعاصي والفساد، مؤكدًا أن المسلم مطالب بأن يختار صحبته بعناية، وأن يكون قريبًا من أصحاب القلوب الطيبة، مبتعدًا عن رفقاء السوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»، فالصاحب ساحب كما يقولون، والصحبة تؤثر في القلب والسلوك والاتجاه.

وبيّن أن من حقوق الأخوة الصادقة أن يُخبر الإنسان أخاه بمحبةٍ صادقة في الله، تنفيذًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أحب أخاه فليخبره»، لأن ذلك يزيد المودة ويقوي الروابط، كما أن من أعظم حقوق الأخوة النصيحة الصادقة، استنادًا إلى قوله عليه الصلاة والسلام «الدين النصيحة»، فلا تصح أخوة بلا نصح وإرشاد، ومن تمامها أيضًا خلق الإيثار الذي مدحه القرآن الكريم في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى «ويؤثرون على أنفسهم»، فالإيثار خلق إيماني يرقى بالإنسان من الأنانية إلى التضحية والسمو الأخلاقي.

وشدد الدكتور أيمن الحجار، على أن هذا الحديث النبوي ميزان دقيق يراجع به الإنسان نفسه، فإذا وجد قلبه يميل إلى أهل الصلاح فليحمد الله على طيب روحه، وإن وجد نفسه تنجذب إلى دوائر الفساد فليعلم أن في روحه خللًا يحتاج إلى إصلاح، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يملأ أرواحنا بالخيرات، وأن يبعدنا عن أهل الشرور والآثام، وأن يجعلنا دائمًا في دائرة أهل الصلاح والتقوى.

