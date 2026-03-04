قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شروط صلاة الجمعة.. ومن يُعذر عن حضورها؟

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الجمعة فريضةٌ عظيمة، لكنها لا تجب على كل أحدٍ في كل حال؛ بل لها شروط وجوب، ولها أعذار إسقاط، ومن فاتته الجمعة صلّى بدلها الظهر.

واوضح جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مَن تجب الجمعة؟ (شروط الوجوب المشهورة).

تجب صلاة الجمعة على مَن اجتمعت فيه هذه المعاني:

1. الإسلام
فالجمعة لا تُفرض على غير المسلم.

2. الذُّكورة
فالجمعة ليست فرضًا على النساء. لكن: إن حضرت المرأة الجمعة وصلّتها صحت وأجزأت، وتسقط عنها صلاة الظهر؛ لأنها إن صلّت في البيت تصلّي ظهرًا أربع ركعات، وإن صلّت الجمعة في المسجد تصلّيها ركعتين وتجزئها.

3. الحُرِّيّة (مذكورة في كتب الفقه زمن وجود الرق)
وقد كان الفقهاء يذكرونها لأن العبد قد يكون مرتبطًا بخدمةٍ أو عملٍ لا يستطيع تركه دون إذن.
وفي واقع اليوم: غالبًا لا تُتصوَّر لانتهاء نظام الرق.

4. الإقامة (عدم السفر)
فالجمعة لا تجب على المسافر من حيث الأصل.
(ويضيف كثيرٌ من الفقهاء شروطًا عامة للتكاليف مثل: العقل والبلوغ والقدرة، وهي داخلة في أصل الخطاب الشرعي.)

ثانيًا: مَن يُعذر عن الجمعة؟ (أهم الأعذار بضابطها)
الأعذار ليست “مزاجًا”، بل لها ضابط: وجود مشقة معتبرة أو ضرر أو خوف أو تعطيل لمصلحة ضرورية.
ومن أشهر الأعذار:
• المرض الذي يشق معه الذهاب أو يزيده سوءًا، أو يخشى منه الضرر.
• الخوف: على النفس أو المال أو الأهل (كخوف فتنةٍ أو أذىً معتبر).
• الظروف الجوية الشديدة: مطرٌ شديد، وحلٌ (طين) مؤذٍ، برد/حرٌّ فاحش مع عدم القدرة.
• العجز أو الإعاقة أو عدم القدرة على الوصول.
• الانشغال بخدمةٍ لازمةٍ لا يقوم بها غيره وتترتب على تركها مفسدةٌ ظاهرة (مثل أعمالٍ ضرورية تتعلق بأمن الناس أو علاجهم أو مصالحهم العامة)، ويُقدَّر هذا بقدره، ولا يُتوسع فيه بلا حاجة.

الخلاصة في الأعذار:
إذا كان الحضور يوقعك في ضررٍ أو مشقةٍ غير معتادة أو يضيّع واجبًا ضروريًا لا بديل له، فهنا يُنظر في العذر.

ثالثًا: لو فاتتني الجمعة أعمل إيه؟
من فاتته الجمعة لأي عذرٍ أو لغير عذر: يصلّي الظهر أربع ركعات بدلًا منها.

رابعًا: المسافر والجمعة 
• الأصل: المسافر غير مخاطب بوجوب الجمعة.
• لكن إن كنت مسافرًا ووجدت المسلمين يصلّون الجمعة: صلِّ معهم، والجمعة تصح منك.
مثال عملي واضح:
لو أنت مسافر لإسكندرية وحضرت الجمعة مع المسلمين وصلّيتها: هذا صحيح ولا إشكال فيه.
هل يجوز للمسافر أن يجمع بعدها بين الجمعة والعصر؟
• يجوز عند بعض الفقهاء: أن يجمع المسافر بين الجمعة والعصر؛ باعتبار أنه مسافر ويجوز له الجمع والقصر.
• لكن عند الإمام أبي حنيفة: لا يُجمع العصر مع الجمعة، ويكتفي المسافر بـ القصر دون جمعٍ مع الجمعة.
الخلاصة العملية هنا:
إن صلّيت في بلدٍ على عملٍ معتبرٍ عند أهل العلم وإمام المسجد، فاتبع جماعة المسلمين ولا تُشاغب بالخلاف.

خامسًا: وقت صلاة الجمعة ولماذا نرى اختلافًا؟
قد ترى بلدًا يصلّي الجمعة قريبًا من الزوال، وبلدًا آخر يصلّيها مبكرًا.
والسبب: اختلاف معتبر بين المذاهب في وقتها:
• عند طوائف من الفقهاء: لا تُصلّى إلا بعد دخول وقت الظهر.
• وعند آخرين (كالحنابلة في المشهور): قد تُصلّى قبل الزوال بوقتٍ يسير.
والقاعدة العملية:
إذا كنت في بلدٍ تؤدَّى فيه الجمعة على مذهبٍ معتبر وبإمام المسلمين، فصلِّ معهم.

سادسًا: هل “أختار من المذاهب” كما أحب؟
الاختلاف الفقهي سعةٌ ورحمة، لكنه ليس بابًا للفوضى:
• لا يصح أن يجعل الإنسان الإنترنت “سوقًا” ينتقي منه الأسهل دائمًا بلا علمٍ ولا ضوابط.
• الصحيح: أن تسأل أهل العلم، أو تلتزم بما عليه إمام بلدك وجماعة المسلمين، خاصةً في العبادات الجامعة كالجُمعة.
وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

الجمعة فريضةٌ على المسلم الذكر المقيم القادر، وتسقط بالعذر المعتبر.

والمرأة والمسافر لا تجب عليهما، لكن إن حضرا وصلّيا صحّت وأجزأت.

ومع اختلاف التفاصيل بين المذاهب: صلِّ مع المسلمين حيث كنت، واسأل أهل العلم ولا تجعل دينك تجاربَ من الإنترنت.

صلاة الجمعة على من تجب صلاة الجمعة لو فاتتني الجمعة أعمل إيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

تتبع إطارات السيارات

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد