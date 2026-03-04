شروط صلاة الجمعة.. ومن يُعذر عن حضورها؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الجمعة فريضةٌ عظيمة، لكنها لا تجب على كل أحدٍ في كل حال؛ بل لها شروط وجوب، ولها أعذار إسقاط، ومن فاتته الجمعة صلّى بدلها الظهر.

واوضح جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مَن تجب الجمعة؟ (شروط الوجوب المشهورة).

تجب صلاة الجمعة على مَن اجتمعت فيه هذه المعاني:

1. الإسلام

فالجمعة لا تُفرض على غير المسلم.

2. الذُّكورة

فالجمعة ليست فرضًا على النساء. لكن: إن حضرت المرأة الجمعة وصلّتها صحت وأجزأت، وتسقط عنها صلاة الظهر؛ لأنها إن صلّت في البيت تصلّي ظهرًا أربع ركعات، وإن صلّت الجمعة في المسجد تصلّيها ركعتين وتجزئها.

3. الحُرِّيّة (مذكورة في كتب الفقه زمن وجود الرق)

وقد كان الفقهاء يذكرونها لأن العبد قد يكون مرتبطًا بخدمةٍ أو عملٍ لا يستطيع تركه دون إذن.

وفي واقع اليوم: غالبًا لا تُتصوَّر لانتهاء نظام الرق.

4. الإقامة (عدم السفر)

فالجمعة لا تجب على المسافر من حيث الأصل.

(ويضيف كثيرٌ من الفقهاء شروطًا عامة للتكاليف مثل: العقل والبلوغ والقدرة، وهي داخلة في أصل الخطاب الشرعي.)

ثانيًا: مَن يُعذر عن الجمعة؟ (أهم الأعذار بضابطها)

الأعذار ليست “مزاجًا”، بل لها ضابط: وجود مشقة معتبرة أو ضرر أو خوف أو تعطيل لمصلحة ضرورية.

ومن أشهر الأعذار:

• المرض الذي يشق معه الذهاب أو يزيده سوءًا، أو يخشى منه الضرر.

• الخوف: على النفس أو المال أو الأهل (كخوف فتنةٍ أو أذىً معتبر).

• الظروف الجوية الشديدة: مطرٌ شديد، وحلٌ (طين) مؤذٍ، برد/حرٌّ فاحش مع عدم القدرة.

• العجز أو الإعاقة أو عدم القدرة على الوصول.

• الانشغال بخدمةٍ لازمةٍ لا يقوم بها غيره وتترتب على تركها مفسدةٌ ظاهرة (مثل أعمالٍ ضرورية تتعلق بأمن الناس أو علاجهم أو مصالحهم العامة)، ويُقدَّر هذا بقدره، ولا يُتوسع فيه بلا حاجة.

الخلاصة في الأعذار:

إذا كان الحضور يوقعك في ضررٍ أو مشقةٍ غير معتادة أو يضيّع واجبًا ضروريًا لا بديل له، فهنا يُنظر في العذر.

ثالثًا: لو فاتتني الجمعة أعمل إيه؟

من فاتته الجمعة لأي عذرٍ أو لغير عذر: يصلّي الظهر أربع ركعات بدلًا منها.

رابعًا: المسافر والجمعة

• الأصل: المسافر غير مخاطب بوجوب الجمعة.

• لكن إن كنت مسافرًا ووجدت المسلمين يصلّون الجمعة: صلِّ معهم، والجمعة تصح منك.

مثال عملي واضح:

لو أنت مسافر لإسكندرية وحضرت الجمعة مع المسلمين وصلّيتها: هذا صحيح ولا إشكال فيه.

هل يجوز للمسافر أن يجمع بعدها بين الجمعة والعصر؟

• يجوز عند بعض الفقهاء: أن يجمع المسافر بين الجمعة والعصر؛ باعتبار أنه مسافر ويجوز له الجمع والقصر.

• لكن عند الإمام أبي حنيفة: لا يُجمع العصر مع الجمعة، ويكتفي المسافر بـ القصر دون جمعٍ مع الجمعة.

الخلاصة العملية هنا:

إن صلّيت في بلدٍ على عملٍ معتبرٍ عند أهل العلم وإمام المسجد، فاتبع جماعة المسلمين ولا تُشاغب بالخلاف.

خامسًا: وقت صلاة الجمعة ولماذا نرى اختلافًا؟

قد ترى بلدًا يصلّي الجمعة قريبًا من الزوال، وبلدًا آخر يصلّيها مبكرًا.

والسبب: اختلاف معتبر بين المذاهب في وقتها:

• عند طوائف من الفقهاء: لا تُصلّى إلا بعد دخول وقت الظهر.

• وعند آخرين (كالحنابلة في المشهور): قد تُصلّى قبل الزوال بوقتٍ يسير.

والقاعدة العملية:

إذا كنت في بلدٍ تؤدَّى فيه الجمعة على مذهبٍ معتبر وبإمام المسلمين، فصلِّ معهم.

سادسًا: هل “أختار من المذاهب” كما أحب؟

الاختلاف الفقهي سعةٌ ورحمة، لكنه ليس بابًا للفوضى:

• لا يصح أن يجعل الإنسان الإنترنت “سوقًا” ينتقي منه الأسهل دائمًا بلا علمٍ ولا ضوابط.

• الصحيح: أن تسأل أهل العلم، أو تلتزم بما عليه إمام بلدك وجماعة المسلمين، خاصةً في العبادات الجامعة كالجُمعة.

وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

الجمعة فريضةٌ على المسلم الذكر المقيم القادر، وتسقط بالعذر المعتبر.

والمرأة والمسافر لا تجب عليهما، لكن إن حضرا وصلّيا صحّت وأجزأت.

ومع اختلاف التفاصيل بين المذاهب: صلِّ مع المسلمين حيث كنت، واسأل أهل العلم ولا تجعل دينك تجاربَ من الإنترنت.