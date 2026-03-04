قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب عقب هجوم صاروخي من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب فتاة.. طالب يطـ.عن زميله بسلاح أبيض بالنزهة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب والتسبب فى وفاته بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3  الجارى تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المستشفيات باستقباله طالبا، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر، إثر حدوث مشاجرة بينه وأحد زملائه، وهو طالب، مقيم بدائرة القسم، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته لخلافات بينهما حول صداقة إحدى الفتيات.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طالب المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

الشاب المعتدي عليه

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

15 سوقًا تستحوذ على 59% من صادرات الغذاء المصرية بقيمة 4 مليارات دولار

محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة استثمارية جديدة عبر منصته الإلكترونية

فرصة استثمارية

طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

المزيد