المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية تعتني بالنفس الإنسانية عناية كبرى .

وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي مدي رزق في برنامج " إسال المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حفظ النفس ورعايتها مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية .



وتابع نظير عياد :" أي مريض عليه أن يستمع إلى نصيحة الطبيب قبل صيام شهر رمضان وإذا أمره الطبيب بعد الصيام لا يصوم وإذا قال له الطبيب أنه لا مانع من الصيام يصوم ".



وأكمل نظير عياد :" المريض لديه رخصة وإذا أمره الطبيب بعدم الصوم عليه ان يلتزم وعليه أن يفطر ".

ولفت نظير عياد :" لو المريض مرضه مرض وقتي يمكنه ان يقضي الأيام التي فطر فيها أما إذا كان المرض مستمر وجب عليه الفدية ".