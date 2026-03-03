قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مفتي الجمهورية: أم المؤمنين عائشة كانت تغار من السيدة خديجة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
عادل نصار

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن الوفاء من أبرز الأمور التي تكشف عن عمق العلاقة التي ربطة بين سيدنا محمد وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، موضحا أن الحديث عن أم المؤمنين خديجة ليس كأي حديث عن امرأة عادية.

وتابع الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أم المؤمنين خديجة هي مثل فريد ونموذج نادر، حيث أنها جمعت بين العاطفة الرشيدة، والعقل المستنير والرأي المتزن.


كما أوضح مفتي الجمهورية، أن أم المؤمنين عائشة كانت تغير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة خديجة، مضيفا: سيدنا محمد كان كثير الكلام عن أم المؤمنين خديجة.

وأضاف الدكتور نظير عياد: كان عندما يأتي النبي أحدا من عائلة السيدة خديجة كان يفرح النبي، ويذبح ويوصي من تلك الذبيحة إلى صحيبات أم المؤمنين خديجة، الرجولة لا تكتمل إلا بالوفاء بالذكر وحسن العهد والإقرار بالفضل.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد أم المؤمنين

