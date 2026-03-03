البلدوزر : أنا أسطورة كروية وكان لازم يكون فيه كرسي باسمي بمباراة مصر والسنغال

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه ذهب لمتابعة مباراة مصر والسنغال، لكنه واجه رفض الأمن لدخوله المدرجات، مشيرًا إلى أنه لم يعتدِ على أحد، لكنه دفع الحاجز بسبب الموقف.

وقال عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنه كان من المفترض أن يكون هناك كرسي يحمل اسمه في الاستاد، مشيرًا إلى أن أندية مثل ليفربول تقوم بتكريم أساطير النادي بكتابة أسمائهم على مقاعد اللاعبين، كما هو متبع في معظم الأندية الأوروبية.

وأضاف أن أي دخول لأي مباراة يتطلب وجود تذكرة، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بهذه القواعد.