أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
تحطيم الزجاج الأمامي للحافلة.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة أتليتكو مدريد
الأرصاد : طقس 14 رمضان دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً .. وتحذير من الصقيع
البلدوزر : أنا أسطورة كروية وكان لازم يكون فيه كرسي باسمي بمباراة مصر والسنغال
فصل الغاز والكهرباء | تفاصيل انهيار عقار قديم بميدان بالاس في المنيا .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمود محسن

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه ذهب لمتابعة مباراة مصر والسنغال، لكنه واجه رفض الأمن لدخوله المدرجات، مشيرًا إلى أنه لم يعتدِ على أحد، لكنه دفع الحاجز بسبب الموقف.

وقال عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”،  أنه كان من المفترض أن يكون هناك كرسي يحمل اسمه في الاستاد، مشيرًا إلى أن أندية مثل ليفربول تقوم بتكريم أساطير النادي بكتابة أسمائهم على مقاعد اللاعبين، كما هو متبع في معظم الأندية الأوروبية.

وأضاف أن أي دخول لأي مباراة يتطلب وجود تذكرة، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بهذه القواعد.

