بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
أخبار البلد

زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم

عبد الوكيل ابوالقاسم

أكدت زينة توكل ، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، أن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم دون تعقيد.

وأكدت توكل أن منح مهلة لتحديث البيانات خطوة مهمة لدعم الانتقال السلس للمنظومة المميكنة، معتبرة ان تلك القرارات تعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

 ووجهت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز استقرار حصولهم على الخدمات. 

وكان وزيرا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي قد أصدرا قرارات جديدة للتيسير على ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد.

 كما قررا  إعطاء مهلة حتى نهاية العام الجاري للحاصلين على كارت الخدمات الطبية غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الجديدة.

زينة توكل صندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوي الاعاقة

