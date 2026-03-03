زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم

أكدت زينة توكل ، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، أن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم دون تعقيد.

وأكدت توكل أن منح مهلة لتحديث البيانات خطوة مهمة لدعم الانتقال السلس للمنظومة المميكنة، معتبرة ان تلك القرارات تعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ووجهت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز استقرار حصولهم على الخدمات.

وكان وزيرا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي قد أصدرا قرارات جديدة للتيسير على ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد.

كما قررا إعطاء مهلة حتى نهاية العام الجاري للحاصلين على كارت الخدمات الطبية غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الجديدة.