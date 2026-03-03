أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

كشف أمير مرتضى منصور، عن الموقف المالي لنادي الزمالك عند مغادرتهم للنادي، موضحًا أن النادي كان يملك عند مغادرته نسبة كبيرة من عقد الرعاية والبث، قائلاً: «النادي كان فيه أكتر من 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث، اللي هي تقدر مثلاً 250 مليون ساعتها، ودي سيولة كانت موجودة عند الشركة الراعية».

وأضاف أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن المبلغ الذي تركه مجلس مرتضى منصور للنادي بالدولار كان حوالي 3 مليون و400 ألف دولار أو 3 مليون و700 ألف دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال كان يشتمل على غرامة كهرباء والتي بلغت 2 مليون و400 ألف دولار، موضحًا: «النادي خد الغرامة بالجنيه المصري مش بالدولار، لكن عندي مصاريف بالدولار وبالجنيه، وعندي مديونيات بالدولار وبالجنيه».

وقال أمير مرتضى منصور:«كهربا استأنف عشان يلغي العقوبة، إحنا استانفنا عشان نحول المبلغ بالدولار، لأن الضرر اللي حصل للنادي كان بالدولار، المحكمة الرياضية قبلت استئنافنا ورفضت استئناف كهربا وغيرت العقوبة من 70 مليون جنيه إلى 2 مليون دولار زائد الفوائد».

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن الإجراءات القانونية جعلت من غير حق أي شخص التفاوض مع كهربا على تسديد الغرامة بالجنيه أو بالأقساط، مؤكدًا أن كل هذه القرارات تمت لمصلحة النادي.