ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل

تلقى فريق ليفربول هزيمة جديدة أمام مضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نجح رودريجو جوميز في منح أصحاب الأرض التقدم، قبل أن يتمكن النجم المصري محمد صلاح من إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 78.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه لنقطة لكل فريق، خطف آندريه هدف الفوز القاتل لوولفرهامبتون في الدقيقة 94، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فريمبونج.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكتيكي.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس، بعدما حقق 14 فوزًا مقابل 7 هزائم و8 تعادلات، ليواصل معاناته في سباق المربع الذهبي.

ورغم الانتصار، بقي وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير، لكنه رفع رصيده إلى 16 نقطة، ليتمسك بآمال البقاء.

صلاح يكسر الصيام

وعلى الجانب الإيجابي للريدز، نجح محمد صلاح في إنهاء سلسلة صيام تهديفي استمرت 10 مباريات متتالية في الدوري، بعدما كان آخر أهدافه يعود إلى الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، لينهي أربعة أشهر دون تسجيل في المسابقة.

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 8 أهداف في 30 مباراة بجميع البطولات، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة، بينما وصل إلى 5 أهداف في الدوري، في أرقام أقل من المعتاد مقارنة بمواسمه السابقة.