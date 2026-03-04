قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
رياضة

ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تلقى فريق ليفربول هزيمة جديدة أمام مضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

 

نجح رودريجو جوميز في منح أصحاب الأرض التقدم، قبل أن يتمكن النجم المصري محمد صلاح من إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 78.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه لنقطة لكل فريق، خطف آندريه هدف الفوز القاتل لوولفرهامبتون في الدقيقة 94، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فريمبونج.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.
الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكتيكي.

 

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس، بعدما حقق 14 فوزًا مقابل 7 هزائم و8 تعادلات، ليواصل معاناته في سباق المربع الذهبي.

ورغم الانتصار، بقي وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير، لكنه رفع رصيده إلى 16 نقطة، ليتمسك بآمال البقاء.

صلاح يكسر الصيام

وعلى الجانب الإيجابي للريدز، نجح محمد صلاح في إنهاء سلسلة صيام تهديفي استمرت 10 مباريات متتالية في الدوري، بعدما كان آخر أهدافه يعود إلى الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، لينهي أربعة أشهر دون تسجيل في المسابقة.

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 8 أهداف في 30 مباراة بجميع البطولات، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة، بينما وصل إلى 5 أهداف في الدوري، في أرقام أقل من المعتاد مقارنة بمواسمه السابقة.

ليفربول محمد صلاح ولفرهامبتون

