جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء أن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وهضبة الجولان ومدينة إيلات الساحلية الجنوبية، بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه البلاد.

وأضاف جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت أيضا، في بئر عورة، التي تقع على بعد كيلومترات شمال إيلات، حيث يقع مطار رامون الدولي، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.