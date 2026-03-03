طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

تعد طريقة عمل الجلاش بالكاسترد من الحلويات السهلة والسريعة التي تناسب العزومات ولمّة العائلة، ويتميز بقوام مقرمش من الخارج وحشوة كريمية ناعمة من الداخل.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل الجلاش بالكاسترد بوصفة مضمونة بنتيجة ذهبية وطعم يشبه الجاهز، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

المقادير:

أولًا: مكونات الجلاش

لفة جلاش

1 كوب سمن أو زبدة مذابة

1 كوب لبن

2 بيضة

فانيليا

ثانيًا: مكونات الكاسترد

2 كوب لبن

3 ملاعق كبيرة كاسترد بودرة

3 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

فانيليا

ثالثًا: الشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الشربات: يُغلى السكر مع الماء لمدة 7–10 دقائق.

ـ يُضاف عصير الليمون والفانيليا ويُترك ليبرد تمامًا.

ـ لتحضير الكاسترد: يُذاب الكاسترد والسكر في قليل من اللبن البارد.

ـ يُرفع باقي اللبن على النار حتى يسخن.

ـ يُضاف خليط الكاسترد مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، يُترك ليبرد قليلًا.

ـ لتجهيز الجلاش : تُدهن الصينية بالسمن.

ـ يُرص نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن، ويُوزع الكاسترد بالتساوي.

ـ يُغطى بباقي الجلاش مع دهن كل طبقة.

ـ يُقطع مربعات قبل التسوية.

ـ لخليط الوجه: يُخفق اللبن مع البيض والفانيليا.

ـ يُصب الخليط فوق الجلاش ويُترك 10 دقائق ليتشرب.

ـ يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على 180 درجة لمدة 30–35 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

ـ يُصب الشربات البارد فور خروجه من الفرن.

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

نصائح الشيف لنجاح الجلاش بالكاسترد

ـ تأكد إن الشربات بارد والجلاش ساخن.

ـ لا تُكثر من الكاسترد حتى لا يخرج أثناء التسوية.

ـ يُفضل تركه يهدأ قليلًا قبل التقديم ليحافظ على شكله.