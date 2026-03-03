قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات

القسم الخارجي

قام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، بزيارات ميدانية لأسواق اللولو للاطلاع مباشرة على توافر السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية.

واطلع ولي العهد، يرافقه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على مختلف أقسام الأسواق، مؤكدًا أن ضمان استقرار الأسواق واستمرارية حركة الاستيراد والتوزيع يمثل أولوية وطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي.

وشدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الأمن الغذائي، مشيدًا بالدور الحيوي للقطاع التجاري وبتنسيق وزارة الصناعة والتجارة لضمان الرقابة المستمرة ووفرة السلع.

وأكد ولي العهد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان جاهزية المملكة واستدامة عمل الأسواق بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرين البحرين أخبار البحرين الهجمات الإيرانية على البحرين

